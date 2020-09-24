Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала трех кандидатов с одинаковой фамилией на 208-м округе

24 сентября, 2020, 21:16

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на довыборы в ВР в 208 округе (Черниговская область) трех кандидатов с одной фамилией

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года. Им стал Игорь Гунько", - говорится в сообщении.

Игорь Гунько стал третьим кандидатом в этом округе, который имеет такую же фамилию, как у двух других кандидатов. Он родился 3 сентября 1990 года в Чернигове и является самовыдвиженцем.

Ранее ЦИК зарегистрировали 12 кандидатов в народные депутаты в этом округе: Алексея Оскера, Михаила Побигая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко и Михаила Цисельского.

Довыборы по 208 округу в ВР запланированы на 25 октября.

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