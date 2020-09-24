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Espreso.tvОбществоБолее 80% украинцев хотят избирать председателей областей, - опрос

Более 80% украинцев хотят избирать председателей областей, - опрос

Более двух третей украинцев хотят избирать председателей областей, местных судей и прокуроров

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг" .

"При этом, граждане хотят избирать не только депутатов или мэров, но и главу области (за избрание 83%), местных судей (71%) и прокуроров (68%). 57% поддерживают идею создания муниципальной полиции, подчиненной местной власти (30% - против)", - свидетельствуют результаты исследования.

Справка. Опрос проведен методом телефонного интервью среди 5 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 19-22 сентября 2020 года

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