Более 80% украинцев хотят избирать председателей областей, - опрос
24 сентября, 2020, 17:23
Более двух третей украинцев хотят избирать председателей областей, местных судей и прокуроров
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг" .
"При этом, граждане хотят избирать не только депутатов или мэров, но и главу области (за избрание 83%), местных судей (71%) и прокуроров (68%). 57% поддерживают идею создания муниципальной полиции, подчиненной местной власти (30% - против)", - свидетельствуют результаты исследования.
Справка. Опрос проведен методом телефонного интервью среди 5 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 19-22 сентября 2020 года
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