АМКУ оштрафовал аптеку за продажу "Антикоронавируса"
Об этом сообщил глава глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий, передает Еспресо.TV .
"Сегодня принято решение оштрафовать владельцев аптеки за производство и распространенных препарата, рекламировался как" средство от коронавируса ". Так и назывался" Антикоронавирус ". Волна возмущения появлением этого" препарата "прокатилась в соцсетях еще в марте, мы взялись за расследование тогда же" , - написал Хмельницкий.
По словам Хмельницкого, в АМКУ провели опрос, и выяснили, что при покупке препарата этикетка которого содержит обозначение "АНТИКОРОНАВИРУС", в частности Препарат ООО "Группа" Аптекарь ", в 76,8% респондентов возникало впечатление, что он профилактические или лечебные свойства.
"Конечно, это было сознательное заблуждение людей. Конечно, мы приняли решение о наказании компании. Денежный штраф - 30 тыс. грн. И пятно на репутации", - добавил чиновник.
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