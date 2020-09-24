АМКУ оштрафовал аптеку за продажу "Антикоронавируса"

24 сентября, 2020, 15:49

24 сентября АМКУ оштрафовал ООО "Группа" Аптекарь "на 30 тыс. грн за продажу препарата" Антикоронавирус "из-за заблуждения покупателей в названии

Об этом сообщил глава глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий, передает Еспресо.TV .

"Сегодня принято решение оштрафовать владельцев аптеки за производство и распространенных препарата, рекламировался как" средство от коронавируса ". Так и назывался" Антикоронавирус ". Волна возмущения появлением этого" препарата "прокатилась в соцсетях еще в марте, мы взялись за расследование тогда же" , - написал Хмельницкий.

По словам Хмельницкого, в АМКУ провели опрос, и выяснили, что при покупке препарата этикетка которого содержит обозначение "АНТИКОРОНАВИРУС", в частности Препарат ООО "Группа" Аптекарь ", в 76,8% респондентов возникало впечатление, что он профилактические или лечебные свойства.

"Конечно, это было сознательное заблуждение людей. Конечно, мы приняли решение о наказании компании. Денежный штраф - 30 тыс. грн. И пятно на репутации", - добавил чиновник.

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