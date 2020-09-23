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Espreso.tvОбществоЖителей оккупированного Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - посол

Жителей оккупированного Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - посол


фото: fb
По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, оккупанты давят на жителей Крыма, чтобы те избавлялись украинских паспортов

Об этом он заявил в интервью Крым. Реалии .

Кислица отметил, что оккупационная власть преследует жителей Крыма с украинскими паспортами.

"То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они лишились этих паспортов - это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не следует из наличия паспорта", - отметил посол.

Он также отметил, если оккупанты заставляют жителей полуострова порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины.

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