Жителей оккупированного Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - посол
23 сентября, 2020, 18:14
По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, оккупанты давят на жителей Крыма, чтобы те избавлялись украинских паспортов
Об этом он заявил в интервью Крым. Реалии .
Кислица отметил, что оккупационная власть преследует жителей Крыма с украинскими паспортами.
"То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они лишились этих паспортов - это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не следует из наличия паспорта", - отметил посол.
Он также отметил, если оккупанты заставляют жителей полуострова порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины.
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