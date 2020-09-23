Зеленский собрался с официальным визитом в Словакию
23 сентября, 2020, 08:46
В четверг, 24 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Словакии Зузаною Чапутовою, Премьер-министром Игорем Матовичем и Председателем Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом", - говорится в сообщении.
Во время визита президента Украины планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
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