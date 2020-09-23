 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский собрался с официальным визитом в Словакию

Зеленский собрался с официальным визитом в Словакию

В четверг, 24 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Словакии Зузаною Чапутовою, Премьер-министром Игорем Матовичем и Председателем Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом", - говорится в сообщении.

Во время визита президента Украины планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать