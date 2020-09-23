Зеленский планирует передать Энергоатом в управление Кабмина

23 сентября, 2020, 10:48

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Зеленский подписал указ №406/2020 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики".

Согласно документу, правительство должно ускорить подготовку государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" к корпоратизации и безотлагательно проработать вопрос о передаче управления предприятием Кабмину.

Также, согласно указу, правительство должно принять исчерпывающие меры по погашению задолженности предприятия, образовавшейся перед производителями электроэнергии государственного сектора в результате выполнения ими специальных обязанностей (ПСО) и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.

Кроме того, Кабмин должен в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о размещении, проектирование и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции. Также правительство должно внести в парламент изменения в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков, который формируется в соответствии с законом Украины "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности".

Кабмин также должен разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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