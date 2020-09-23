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Espreso.tvЭкономикаИз-за скандала с Wildberries: Минкульт предлагает наложить санкции на онлайн-сервисы, которые продают вещи с российской символикой

Из-за скандала с Wildberries: Минкульт предлагает наложить санкции на онлайн-сервисы, которые продают вещи с российской символикой


фото: cre.ru
Министр культуры Александр Ткаченко предложил применять экономические санкции к онлайн-сервисам, которые продают в Украине вещи с российской символикой из-за скандала с российским онлайн-сервисом Wildberries

Об этом Ткаченко сказал во время заседания правительства.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение Кабинету министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов ", - сказал Ткаченко.

Ткаченко также предложил поручить Минрегиону, МинВОТ и МКИП разработать соответствующие предложения.

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