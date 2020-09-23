Из-за скандала с Wildberries: Минкульт предлагает наложить санкции на онлайн-сервисы, которые продают вещи с российской символикой

23 сентября, 2020, 15:03

Министр культуры Александр Ткаченко предложил применять экономические санкции к онлайн-сервисам, которые продают в Украине вещи с российской символикой из-за скандала с российским онлайн-сервисом Wildberries

Об этом Ткаченко сказал во время заседания правительства.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение Кабинету министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов ", - сказал Ткаченко.

Ткаченко также предложил поручить Минрегиону, МинВОТ и МКИП разработать соответствующие предложения.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине 21 сентября запустился интернет-магазин одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries.ua , который продает одежду с изображением Путина и символикой СССР.

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