 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИнаугурацию Лукашенко могут провести тайно, - СМИ

Инаугурацию Лукашенко могут провести тайно, - СМИ

Оппозиционный белорусский Telegram канал NEXTA сообщает, что инаугурация Александра Лукашенко может пройти тайно

Отмечается, что инаугурация должна пройти не позднее двух месяцев с момента выборов - до 9 октября.

NEXTA пишет, что они получили сообщение о нескольких вероятных датах церемонии: 23 сентября в 12:00 или 27/28 сентября.

"Но наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может и правда пройти в воскресенье - об этом косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские источники канала сообщают о том, что в Минск приглашены некоторые российские чиновники, в частности госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, председатель Совета федераций РФ Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать