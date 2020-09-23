Инаугурацию Лукашенко могут провести тайно, - СМИ
Отмечается, что инаугурация должна пройти не позднее двух месяцев с момента выборов - до 9 октября.
NEXTA пишет, что они получили сообщение о нескольких вероятных датах церемонии: 23 сентября в 12:00 или 27/28 сентября.
"Но наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может и правда пройти в воскресенье - об этом косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские источники канала сообщают о том, что в Минск приглашены некоторые российские чиновники, в частности госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, председатель Совета федераций РФ Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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