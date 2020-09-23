Языковой омбудсмен требует сохранения ВНО по украинскому языку и литературе для всех абитуриентов

23 сентября, 2020, 10:33

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь призвал сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех.

Об этом языковой омбудсмен Тарас Креминь написал в Facebook.

"Мы подготовили открытое обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, ведь, как и вы, считаем, что изъятие украинской литературы как обязательного учебного компонента из тестовых экзаменов абитуриентов - это одна из самых больших угроз как по отношению к образовательной реформе, так и государственной гуманитарной политике в целом, поэтому такие эксперименты нам не нужны. Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех", - отметил Креминь.

Креминь отстаивает позицию относительно разработки тестовых заданий нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать - гуманитарные или технические.

Уполномоченный по защите украинского языка добавил, что обращение к главе правительства уже поддержали вузы, академики, профессора, ученые, шевченковские лауреаты, писатели и музыканты.

Это, в частности, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский университет имени Бориса Гринченко, Луцкий национальный технический университет, Национальный университет "Острожская академия" и др.

"Обращение открыто к подписанию. Присоединяйтесь", - написал Креминь и оставил ссылку для подписания обращения к премьер-министру.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо