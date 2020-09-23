Xiomi анонсировала выход в Украине фитнес-браслета с функцией бесконтактной оплаты

23 сентября, 2020, 12:12

Компания Xiomi с 23 сентября запускает в Украине продажу фитнес-браслета с функцией бесконтактной оплаты

Об этом пишет Na chasi.

"Компания Xiomi объявила о запуске в Украине Mi Smart Band 4 NFC-модификации фитнес-браслета с функцией бесконтактной оплаты", - пишет издание.

Отмечается, что продукт является совместной разработкой Xiomi и Mastercard и доступен эксклюзивно для владельцев карт этой платежной системы.

По информации издания, первыми воспользоваться новым фитнес-браслетом смогут владельцы карт Mastercard 10 банков: А-Банк, "Альфа-Банк Украина", "Банк Восток", Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, Укргазбанк, Concordbank, monobank и УкрСиббанк.

По словам Томи Чена, генерального менеджера Xiomi, в странах Центральной, Восточной, Северной Европы и Балтии, Украина стала одной из первых стран в мире, где Xiomi запускает новый фитнес-браслет.

В издании также пояснили, что настроить бесконтактную оплату с помощью фитнес-браслета можно, установив на смартфон специальное приложение. В него необходимо добавить до шести платежных карточек для осуществления бесконтактной оплаты.

Также отмечается, что платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, которая заменяет номер карточки на 16-значный код. При этом подчеркивается, что несанкционированный доступ к данным карты невозможен, а в случае потери браслета предусмотрен ряд защитных мер.

В издании добавили, что новый фитнес-браслет появится в продаже с 23 сентября и будет стоить 1299 грн.

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