WizzAir с октября возобновит рейсы между Украиной и Словакией
23 сентября, 2020, 14:21
Венгерский лоукостер WizzAir со 2 октября возобновит рейсы из Киева и Львова в Братиславу
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
По информации компании, стоимость билетов стартует от 309 грн.
При этом в издании отметили, что восстановление перелетов зависит от решения органов власти оставить или удалить Словакию из перечня стран "зеленой" зоны.
"Если ее исключат из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено", - отмечает издание.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти