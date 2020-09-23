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Espreso.tvЭкономикаWizzAir с октября возобновит рейсы между Украиной и Словакией

WizzAir с октября возобновит рейсы между Украиной и Словакией


фото: reuters
Венгерский лоукостер WizzAir со 2 октября возобновит рейсы из Киева и Львова в Братиславу

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По информации компании, стоимость билетов стартует от 309 грн.

При этом в издании отметили, что восстановление перелетов зависит от решения органов власти оставить или удалить Словакию из перечня стран "зеленой" зоны.

"Если ее исключат из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено", - отмечает издание.

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