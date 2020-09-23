Взрыв на Позняках: в Киеве начали подготовительные работы по укреплению дома

23 сентября, 2020, 19:23

В Киеве начались подготовительные работы к укреплению дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в котором 21 июня 2020 года произошел взрыв

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты КГГА.

Отмечается, что представители Научно-исследовательского института строительных конструкций, вместе со спасателями КАРС "Киевская служба спасения" и ГУ ГСЧС Украины в Киеве, осмотрели аварийный 6-й подъезд с помощью коленчатого подъемника.

"За неделю здание должны очистить от остатков мусора, после чего начнется процесс укрепления. Внутрь образованного провала в доме установят элементы крепления для поддержки аварийных панелей", - говорится в сообщении.

После того, как поврежденный взрывом дом будет укреплен, жители смогут попасть в здание чтобы вынести личные вещи. Когда они заберут свое имущество, начнется процесс демонтажа дома.

Положения 13 августа все семьи, которые пострадали в результате взрыва 21 июня в многоэтажном доме на Позняках в Киеве, получили новое жилье .

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