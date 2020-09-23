Взрыв на Позняках: в Киеве начали подготовительные работы по укреплению дома
Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты КГГА.
Отмечается, что представители Научно-исследовательского института строительных конструкций, вместе со спасателями КАРС "Киевская служба спасения" и ГУ ГСЧС Украины в Киеве, осмотрели аварийный 6-й подъезд с помощью коленчатого подъемника.
"За неделю здание должны очистить от остатков мусора, после чего начнется процесс укрепления. Внутрь образованного провала в доме установят элементы крепления для поддержки аварийных панелей", - говорится в сообщении.
После того, как поврежденный взрывом дом будет укреплен, жители смогут попасть в здание чтобы вынести личные вещи. Когда они заберут свое имущество, начнется процесс демонтажа дома.
- Положения 13 августа все семьи, которые пострадали в результате взрыва 21 июня в многоэтажном доме на Позняках в Киеве, получили новое жилье .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти