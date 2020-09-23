Взрыв на АЭС и гибель американских военных: фейки, которые разместили хакеры на взломанных сайтах Нацпола

23 сентября, 2020, 16:32

23 сентября хакеры взломали несколько сайтов региональных управлений Нацполиции и разместили там фейки, которые некоторые украинские СМИ успели распространить в информпространстве

Успешные кибератаки и распространение дезинформации были осуществлены на сайты Херсонской и Ровенской полиции, передает Еспресо.TV.

В частности, на сайте Нацполиции Херсонщины хакеры разместили фейковые сообщения "На Херсонщине полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников". Эта информация не соответствует действительности.

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В то же время, в Ровенской области хакеры атаковали не только сайт полиции, но и сайт горсовета.

Хакеры одновременно разместили фейк о взрыве на Ровенской АЭС на сайте горсовета Вараш и Нацполиции.

Отметим, по состоянию на 4:00 23 сентября сайты областных отделений Нацполиции Херсонщины и Рвненщины не функционируют.

Эту новость успели опубликовать некоторые региональные СМИ.

Фото - www.stopfake.org:

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