В Житомирской области археологи обнаружили город времен Киевской Руси, о котором ранее не было известно

23 сентября, 2020, 09:04

На месте августовской находки клада сребреников Владимира Великого и Святополка Окаянного в пгт Городница археологи обнаружили древлянский город того же периода с остатками фортификаций

Об этом сообщил радиоведущий и научный сотрудник Института истории НАН Украины Александр Aлферов в Facebook.

"Археологи, которые обследовали место находки Городницкого клада под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси! Он "затерялся" прямо в Городнице! Только профессиональный взгляд археологов выделил среди деревьев и холмистой местности структуру довольно большого города. Дальнейший осмотр предоставил первые результаты!" - рассказал Алферов.

По предварительному осмотру археологов, древняя Городница имела две линии оборонных валов.

"Кроме того, наши древние фортификаторы создали эскарпы - специально подготовленные оборонительные крутые склоны. Среди первых материалов - небольшие фрагменты обожженной глины, с присущей для плинфы - кирпича княжеского времени - формой. Итак, перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, с остатками кирпичной постройки, скорее всего церкви", - отметил ученый.

Сердечные поздравления всем участникам экспедиции, жителям Городницы и научному сообществу! Отныне можно официально считать историю Городницы старше на несколько сотен лет! С этим открытием приоткрывается и сама история клада!» - добавил Александр Алферов.

Напомним, 27 августа в пгт Городница Житомирской обнаружили клад из 32 серебряных монет периода 1000-1019 годов. В результате дальнейших раскопок найдены еще несколько монет. Ученые окрестили находку "Городницким кладом". Позже на монетах обнаружили доселе неизвестные чеканки

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