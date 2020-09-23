В Украине запустили платформу безопасности граждан "Safor Ukraine"

23 сентября, 2020, 18:54

Безопасность украинцев теперь стала еще более доступной

В Украине запустили новую интеллектуальную платформу безопасности граждан и гостей нашей страны "Safor Ukraine", пишет ТСН .

Так, сегодня, 23 сентября в УНИАН состоялась пресс-конференция "Будь в безопасности 24/7 и контролируй безопасность твоих родных вместе с новым проектом Полиции Охраны и Safor Ukraine".

Мобильное приложение "Safor Ukraine" поможет обезопасить вас и ваших близких, а также быстро вызвать полицию охраны или известить ваших близких об опасности. Также приложение имеет много других возможностей, например, геолокации близкого человека и даже уровень заряда его батареи.

Как отметил Дмитрий Дименко, заместитель Генерального директора Safor Ukraine, что уникальность этого продукта в надежности информации и мгновенной реакции на тревожный вызов: "сигнал со смартфона немедленно поступает на пульт полиции охраны, что позволяет минимизировать время реагирования патруля и в кратчайшие сроки найти пользователя, благодаря его геолокации и информации с фото ".

Во время пресс-конференции Сергей Парфенюк, начальник Департамента полиции охраны сказал: "Прежде всего мы заботимся о безопасности наших граждан и гостей нашей страны. Мы серьезно подошли к сотрудничеству с компанией" Safor ". В течение двух лет это приложение разрабатывалось, прошло проверку много раз и только после этого мы начали уже активно сотрудничать. Внедрение новых технологий поможет выйти на новый, лучший уровень нашей работы. Мы сможем быть еще более доступными для наших клиентов. Ведь время не стоит на месте, и вся наша жизнь переноситься в смартфоны, с помощью которых мы решаем большую часть жизненных вопросов".

Управляющий партнер SAFOR APP LTD Agathangelos Vouniotis отметил: "Мы рады, что запускаем проект в Украине и уверены, что наше приложение позволит украинцам чувствовать себя в безопасности".

Как показали последние социологические исследования, Украина занимает первое место среди европейских стран по уровню преступности. Это мобильное приложение SAFOR создавали с мнением о туристах, молодежи, детях и родителях, старшем поколении, предпринимателях и общественных личностях.

Отдельной темой для дискуссии также стало сотрудничество с полицией охраны, ведь это структурное подразделение Национальной полиции Украины. В этом еще одна особенность мобильного приложения, которое ранее не имело аналогов. Ведь полиция охраны реагировать на экстренные вызовы пользователей мобильного приложения. Интеллектуальная платформа доступна каждому украинцу, имеет широкую карту покрытия и работает по всей стране.

Почувствовать себя в безопасности украинцы могут уже сейчас. Мобильное приложение доступен в Play Маркет и App Store.