В Сенате обнародовали отчет о работе в Украине сына Байдена

23 сентября, 2020, 19:04

2 комитета Сената: по национальной безопасности и по вопросам финансов обнародовали отчет "Хантер Байден, Бурисма и коррупция", в котором говорится о деятельности сына кандидата в президенты США Джо Байдена в Украине

Об этом сообщает Голос Америки.

В документе на 87 страниц выложены детали работы Хантера Байдена в правлении газовой компании Бурисма. Авторы отчета, сенаторы-республиканцы утверждают, что такая деятельность создавала конфликт интересов во время, когда Джо Байден был вице-президентом и занимался в администрации Украины.

"Главы комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала, что то, что Хантер Байден занимал должность в правлении Бурисмы было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию Украины", - говорится в отчете.

Отчет признает, что точно не понятно, насколько присутствие сына Байдена в "Бурисме" повлияло на политику в отношении Украины Администрации Обамы. Однако в документе отмечается, что чиновники предупреждали администрацию о некорректности, которую создает участие сына Байдена в правлении украинской компании.

Избирательный штаб Байдена сразу раскритиковал отчет, назвав его попыткой союзников Трампа вмешаться в избирательный процесс.

В частности, отметили в штабе Байдена, в отчете говорится, что Байден, в должности вице-президента давил на Украину, настаивая на освобождении от должности генпрокурора Виктора Шокина, якобы, пытаясь остановить расследование против владельцев "Бурисмы". Однако сообщение в прессе и заявления свидетельствуют о том, что против "Бурисмы" не велось активных расследований на момент увольнения Шокина и оно соответствовало официальной позиции США.