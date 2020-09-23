В России от коронавируса умер депутат Госдумы, еще 13 - в больнице

23 сентября, 2020, 22:17

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от COVID-19

Об этом сообщил российский Интерфакс.

"Ваха Агаев, наш депутат, умер, в последнее время он лечился от коронавируса", - сказал заместитель главы КПРФ Юрий Афонин.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что за сутки трое депутатов были госпитализированы с диагнозом COVID-19.

"Если вчера было 10 депутатов на больничной койке, то сегодня 13", - сказал Володин.

Во вторник он сообщил, что более 50 депутатов лечатся от COVID-19 или имеют антитела.