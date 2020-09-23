В Раде предлагают наказывать за публичное отрицание оккупации Россией территорий Украины

23 сентября, 2020, 20:33

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить чиновникам и государственным органам публично высказываться о признании законности оккупации Россией

Документ зарегистрировали в парламенте 23 сентября.

Инициаторами законопроекта указаны 19 народных депутатов. Среди них 18 парламентариев являются членами фракции "Слуга народа", еще один - член фракции ВО "Батькивщина".

В пояснительной записке указано, что законопроект предусматривает запрет распространения публичных высказываний, содержащих признаки признания законности оккупации РФ национальными общественными деятелями, органами госвласти и местного самоуправления.

Также в законопроекте говорится о запрете участия государственных деятелей в торжествах по случаю официальных государственных праздников РФ и взаимодействия с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории, органами государственной власти и местного самоуправления в РФ.

"Проектом также устанавливается запрет отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста и депортации крымских татар в 1944 году в соответствии с международными актами ООН", - говорится в пояснительной записке.

За вышеуказанные нарушения предлагается предусмотреть ответственность. Однако какую именно, в законопроекте не говорится. Указано, что вид наказания будет регулировать другой закон.