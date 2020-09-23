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Espreso.tvОбществоВ Париже "минировали" Эйфелеву башню

В Париже "минировали" Эйфелеву башню


фото: reuters
23 сентября, в Париже в полицию поступило сообщение о бомбе в Эйфелевой башне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

Около 11:00 полиция получила анонимный звонок о бомбе в башне. Правоохранители после эвакуации посетителей начали проводить проверку, в результате которой взрывчатку не обнаружили. В 14:15 башню снова открыли для туристов.

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