В Париже "минировали" Эйфелеву башню

23 сентября, 2020, 18:13

23 сентября, в Париже в полицию поступило сообщение о бомбе в Эйфелевой башне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

Около 11:00 полиция получила анонимный звонок о бомбе в башне. Правоохранители после эвакуации посетителей начали проводить проверку, в результате которой взрывчатку не обнаружили. В 14:15 башню снова открыли для туристов.