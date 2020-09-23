В Париже "минировали" Эйфелеву башню
23 сентября, 2020, 18:13
23 сентября, в Париже в полицию поступило сообщение о бомбе в Эйфелевой башне
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .
Около 11:00 полиция получила анонимный звонок о бомбе в башне. Правоохранители после эвакуации посетителей начали проводить проверку, в результате которой взрывчатку не обнаружили. В 14:15 башню снова открыли для туристов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти