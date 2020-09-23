В ОПУ предостерегли СМИ от публикации фейковых новостей. Ранее "Украинская правда" написала о финансировании Ахметовым команды Зеленского

23 сентября, 2020, 17:30

В Офисе президента Украины заявили, что медиа "должны помнить, что источники их используют в собственных интересах"

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

"Видим многочисленные публикации в отечественных СМИ, в которых любую фантазию могут "подтвердить" исключительно одним: ссылкой на источники, которые не называются", - говорится в сообщении.

Там отметили, что сейчас информационное пространство "гораздо легче коррумпируется для распространения лжи и враждебной пропаганды".

"Во время гибридной войны это становится особой угрозой. Даже не работая непосредственно с российскими спецслужбами, некоторые украинские деятели де-факто воспроизводят пропагандистскую линию России в Украине, распространяя соответствующие фейковые сообщение", - заявили в Офисе президента.

У президента привели в пример оправдания российской агрессии, которые "замаскирован под свободой слова"

"Также все чаще видим даже в ведущих СМИ Украины авторские материалы, которые по своему характеру больше напоминают полностью вымышленные "истории" с автоматическим приклеиванием соответствующих оскорбительных ярлыков. Очень много бездоказательных обвинений", - добавили в ОПУ.

У Зеленского заявили, что в борьбе за власть в Украине некоторые оппоненты руководства государства "взяли на вооружение известный пропагандистский прием: любая ложь от многократного повторения становится "правдой"".

"Призываем также украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковую информацию, ссылаясь на "анонимные источники" или, например, на неназванных "крупных бизнесменов", всегда помнить: любой источник, если это, конечно, реальный источник, а не просто ваша фантазия, прежде всего использует вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов ", - подытожили в Офисе президента.