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Espreso.tvОбществоВ ОПУ предостерегли СМИ от публикации фейковых новостей. Ранее "Украинская правда" написала о финансировании Ахметовым команды Зеленского

В ОПУ предостерегли СМИ от публикации фейковых новостей. Ранее "Украинская правда" написала о финансировании Ахметовым команды Зеленского


фото: rfe
В Офисе президента Украины заявили, что медиа "должны помнить, что источники их используют в собственных интересах"

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

"Видим многочисленные публикации в отечественных СМИ, в которых любую фантазию могут "подтвердить" исключительно одним: ссылкой на источники, которые не называются", - говорится в сообщении.

Там отметили, что сейчас информационное пространство "гораздо легче коррумпируется для распространения лжи и враждебной пропаганды".

"Во время гибридной войны это становится особой угрозой. Даже не работая непосредственно с российскими спецслужбами, некоторые украинские деятели де-факто воспроизводят пропагандистскую линию России в Украине, распространяя соответствующие фейковые сообщение", - заявили в Офисе президента.

У президента привели в пример оправдания российской агрессии, которые "замаскирован под свободой слова"

"Также все чаще видим даже в ведущих СМИ Украины авторские материалы, которые по своему характеру больше напоминают полностью вымышленные "истории" с автоматическим приклеиванием соответствующих оскорбительных ярлыков. Очень много бездоказательных обвинений", - добавили в ОПУ.

У Зеленского заявили, что в борьбе за власть в Украине некоторые оппоненты руководства государства "взяли на вооружение известный пропагандистский прием: любая ложь от многократного повторения становится "правдой"".

"Призываем также украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковую информацию, ссылаясь на "анонимные источники" или, например, на неназванных "крупных бизнесменов", всегда помнить: любой источник, если это, конечно, реальный источник, а не просто ваша фантазия, прежде всего использует вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов ", - подытожили в Офисе президента.

  • Издание "Украинская правда" со ссылкой на одного из представителей крупного бизнеса, распространила информацию, что олигарх Ринат Ахметов ежемесячно выделяет более $ 2 млн на финансирование Офиса президента и партии "Слуга народа"
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