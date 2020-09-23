В Ливии разбился вертолет с вагнеровцами

23 сентября, 2020, 14:46

Вертолет ливийских антиправительственных сил упал в среду недалеко от военной базы Эль-Джуфра в центральной части страны

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на генерала Абдулхади Дираха.

По его данным, на борту вертолета находились бойцы российской частной военной компании «Вагнер». При столкновении с землей на борту вертолета взорвались боеприпасы, отметил генерал. Других деталей инцидента он не привел.

Ранее правительственные войска ПВО Ливии сбили истребитель МиГ-29 «Ливийской национальной армии». Видео с места инцидента были сняты русскоязычным пилотом МиГ-29 и опубликованы в интернете.

Генерал Абдулхади Дирах является представителем командования совместными операциями в Сирте и Эль-Джуфра.

Гражданская война продолжается с 2011 года, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи, правивший Ливией 42 года. По сообщениям СМИ, в Ливии есть русские наемники, воюющие на стороне генерала Халифа Хафтара, возглавляющего так называемую Ливийскую национальную армию.

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