 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве столкнулись две легковушки: три человека госпитализированы с тяжелыми травмами, водитель сбежал

В Киеве столкнулись две легковушки: три человека госпитализированы с тяжелыми травмами, водитель сбежал

В ночь на 23 сентября в Дарницком районе Киева столкнулись легковушки Renault и Fiat Doblo

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Происшествие случилось на ул. Сортировочной. По предварительным данным, водитель Renault, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил Fiat Doblo, который двигался по главной дороге, и протаранил авто в левый бок. Удар был такой силы, что Fiat выбросило на тротуар и дальше на газон.

Мужчина, который сидел на заднем пассажирском сиденье Fiat, от удара вылетел из автомобиля на дорогу. Водителя и женщину, которая находилась на переднем пассажирском сиденьи, зажало в искореженном авто. Их доставали спасатели ГСЧС с помощью специнструмента.

Все три человека, которые ехали в Fiat Doblo, госпитализированы с тяжелыми травмами.

По словам свидетелей происшествия, водитель Renault после столкновения выбрался из машины и побежал от места ДТП. Очевидцы бросились за ним, однако догнать не смогли. Сейчас его разыскивают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать