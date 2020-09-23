23 сентября, 2020, 07:21

В ночь на 23 сентября в Дарницком районе Киева столкнулись легковушки Renault и Fiat Doblo

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Происшествие случилось на ул. Сортировочной. По предварительным данным, водитель Renault, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил Fiat Doblo, который двигался по главной дороге, и протаранил авто в левый бок. Удар был такой силы, что Fiat выбросило на тротуар и дальше на газон.

Мужчина, который сидел на заднем пассажирском сиденье Fiat, от удара вылетел из автомобиля на дорогу. Водителя и женщину, которая находилась на переднем пассажирском сиденьи, зажало в искореженном авто. Их доставали спасатели ГСЧС с помощью специнструмента.

Все три человека, которые ехали в Fiat Doblo, госпитализированы с тяжелыми травмами.

По словам свидетелей происшествия, водитель Renault после столкновения выбрался из машины и побежал от места ДТП. Очевидцы бросились за ним, однако догнать не смогли. Сейчас его разыскивают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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