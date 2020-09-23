 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве, на Лысой горе, нашли тело мужчины с ранами на голове

В Киеве, на Лысой горе, нашли тело мужчины с ранами на голове

В Киеве, на Лысой горе, прохожий нашел труп мужчины с ножницами в шее

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Полиция предварительно установила, что смерть мужчины наступила в результате колото-резаных ран на шее, мужчина также имеет раны на голове, вероятно, из-за ударов кирпичом.

Личность погибшего не установлена, тело пролежало в лесополосе несколько суток.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать