В Киеве, на Лысой горе, нашли тело мужчины с ранами на голове

23 сентября, 2020, 21:48

В Киеве, на Лысой горе, прохожий нашел труп мужчины с ножницами в шее

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Полиция предварительно установила, что смерть мужчины наступила в результате колото-резаных ран на шее, мужчина также имеет раны на голове, вероятно, из-за ударов кирпичом.

Личность погибшего не установлена, тело пролежало в лесополосе несколько суток.