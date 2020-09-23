В Киеве, на Лысой горе, нашли тело мужчины с ранами на голове
23 сентября, 2020, 21:48
В Киеве, на Лысой горе, прохожий нашел труп мужчины с ножницами в шее
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Полиция предварительно установила, что смерть мужчины наступила в результате колото-резаных ран на шее, мужчина также имеет раны на голове, вероятно, из-за ударов кирпичом.
Личность погибшего не установлена, тело пролежало в лесополосе несколько суток.
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