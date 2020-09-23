В Крыму за одиночный пикет оккупанты открыли дело на мать политзаключенного Мустафаева
Об этом сообщает организация "Крымская Солидарность" в Facebook.
Причиной открытия дела на мать политзаключенного Сервера Мустафаева стал ее одиночный пикет 15 сентября.
Тогда женщина вышла с плакатом "Разговоры в мечети - не преступление! Верните мне сына!" на одиночный пикет в Бахчисарае.
Активисты утверждают, что в качестве доказательства "правонарушения" российские силовики использовали новость о пикете Венеры Мустафаевой на сайте "Крым.Реалии".
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По информации "Крымской солидарности", дело возбудили по статьям о несоблюдении правил поведения при "введении режима повышенной готовности" и несанкционированной организации или проведении публичного мероприятия. Статьи предусматривают штраф и общественные работы.
22 сентября Венеру Мустафаеву вызвали в подконтрольное России отделение полиции в Бахчисарайском районе. Публичной информации от российских силовиков об админделе против Мустафаевой нет.
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