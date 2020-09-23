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Espreso.tvОбществоВ Крыму за одиночный пикет оккупанты открыли дело на мать политзаключенного Мустафаева

В Крыму за одиночный пикет оккупанты открыли дело на мать политзаключенного Мустафаева


фото: crimean-solidarity
Против матери одного из координаторов общественного объединения "Крымская солидарность", фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева Венеры Мустафаевой оккупанты открыли дело об административном правонарушении

Об этом сообщает организация "Крымская Солидарность" в Facebook.

Причиной открытия дела на мать политзаключенного Сервера Мустафаева стал ее одиночный пикет 15 сентября.

Тогда женщина вышла с плакатом "Разговоры в мечети - не преступление! Верните мне сына!" на одиночный пикет в Бахчисарае.

Активисты утверждают, что в качестве доказательства "правонарушения" российские силовики использовали новость о пикете Венеры Мустафаевой на сайте "Крым.Реалии".

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По информации "Крымской солидарности", дело возбудили по статьям о несоблюдении правил поведения при "введении режима повышенной готовности" и несанкционированной организации или проведении публичного мероприятия. Статьи предусматривают штраф и общественные работы.

22 сентября Венеру Мустафаеву вызвали в подконтрольное России отделение полиции в Бахчисарайском районе. Публичной информации от российских силовиков об админделе против Мустафаевой нет.

 

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