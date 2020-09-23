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Espreso.tvОбществоВ Австралии на берег выбросились почти полтысячи дельфинов, большинство из них погибли

В Австралии на берег выбросились почти полтысячи дельфинов, большинство из них погибли


фото: reuters
В Австралии не удалось спасти всех черных дельфинов, которые выбросились на берег Тасмании

Спасатели подтвердили гибель 380 животных, сообщает AFP.

"Мы можем подтвердить, что 380 гринд погибли. Живы всего около 30 особей. Но есть и хорошая новость - мы спасли 50 особей", - сказал Ник Дека, представитель Службы парков и дикой природы Тасмании.

Согласно последним данным, на восточном побережьи австралийского острова Тасмании на берег выбросились 450-470 дельфинов-гринд. Около 250 особей застряли на песчаной косе.

Утром 22 августа группа спасателей начала выводить дельфинов на глубину.

На Тасмании довольно часто происходят массовые выбросы китов и дельфинов на берег. Скорее всего, так близко к берегу дельфины приплыли из-за ошибки навигации в океане.

Гринды, или черные дельфины, относятся к семейству дельфиновых, но в англоязычных странах их называют киты-пилоты.

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