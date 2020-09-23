Украинский боксер Редкач договорился о бое с чемпионом мира в 4 категориях
23 сентября, 2020, 09:41
Украинский боксер Иван Редкач встретится с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях американцем Эдриеном Бронером
Об этом сообщает boxingnews24.
По словам Бронера, он вернется на ринг в январе 2021 года ради боя с Редкачем.
"Я хотел бы вернуться в ринг и остановить Редкача. Это будет хороший бой. Особенно с учетом того, что мне осталось два года, мне все равно, пока мои деньги в порядке. У нас будет адская драка, но я собираюсь уничтожить Редкача", - сказал Бронер.
Свой предыдущий поединок Эдриен Бронер провел в январе 2019 года и проиграл чемпиону WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) филиппинцу Мэнни Пакьяо.
- Напомним, Иван Редкач еще в сентябре 2019 года пообещал нокаутировать Эдриена Бронера.
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