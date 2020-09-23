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Espreso.tvОбществоУкраина подняла МиГ-29 и Су-27 для сопровождения американских бомбардировщиков Б-52

Украина подняла МиГ-29 и Су-27 для сопровождения американских бомбардировщиков Б-52


фото: Командування ВПС ЗСУ
23 сентября пара стратегических бомбардировщиков США В-52H вошла в воздушное пространство Украины

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил в Facebook.

В Командовании отметили, что для сопровождения В-52H Stratofortress в небо подняли МиГ-29 и Cу-27.

"Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и предоставляют США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора", - подчеркнули в Командовании.

 

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