Украина должна сократить дефицит на четверть в проекте бюджета на следующий год, - Кухта
Такую позицию высказал Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ), бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Что случилось в этом году? Коронавирусная эпидемия, кризис, доходы упали. Чтобы не усугублять кризис (в принципе, правильно правительство сделало) - не снизили расходы - и МВФ это согласовал. Далее следует постепенно снижать этот дефицит бюджета, чтобы вернуться к политике снижения долгов", - настаивает Кухта.
На практике в проект бюджета на следующий год заложили очень большой дефицит, обращает внимание экономист.
"Чтобы вернуться к политике снижения долга, я думаю, этот бюджет надо пересматривать, надо где-то на четверть срезать этот дефицит бюджета. $10 млрд превращать где-то на $7 млрд. Желательно это делать в правительстве, - это безответственно было такой бюджет подать в парламент", - отмечает эксперт.
Он также выразил сомнение в том, что МВФ согласовал дефицит в размере 6% ВВП в проект бюджета на следующий год.
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Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
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Проект бюджета-2021 содержит предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 270 млрд 354 млн грн, или 6% ВВП.
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