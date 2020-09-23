 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаУкраина должна сократить дефицит на четверть в проекте бюджета на следующий год, - Кухта

Украина должна сократить дефицит на четверть в проекте бюджета на следующий год, - Кухта

Правительству следует сократить дефицит бюджета в проекте на 2021, чтобы вернуться к политике сокращения долгов

Такую позицию высказал Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ), бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Что случилось в этом году? Коронавирусная эпидемия, кризис, доходы упали. Чтобы не усугублять кризис (в принципе, правильно правительство сделало) - не снизили расходы - и МВФ это согласовал. Далее следует постепенно снижать этот дефицит бюджета, чтобы вернуться к политике снижения долгов", - настаивает Кухта.

На практике в проект бюджета на следующий год заложили очень большой дефицит, обращает внимание экономист.

"Чтобы вернуться к политике снижения долга, я думаю, этот бюджет надо пересматривать, надо где-то на четверть срезать этот дефицит бюджета. $10 млрд превращать где-то на $7 млрд. Желательно это делать в правительстве, - это безответственно было такой бюджет подать в парламент", - отмечает эксперт.

Он также выразил сомнение в том, что МВФ согласовал дефицит в размере 6% ВВП в проект бюджета на следующий год.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать