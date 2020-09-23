Украина должна сократить дефицит на четверть в проекте бюджета на следующий год, - Кухта

23 сентября, 2020, 07:00

Правительству следует сократить дефицит бюджета в проекте на 2021, чтобы вернуться к политике сокращения долгов

Такую позицию высказал Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ), бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Что случилось в этом году? Коронавирусная эпидемия, кризис, доходы упали. Чтобы не усугублять кризис (в принципе, правильно правительство сделало) - не снизили расходы - и МВФ это согласовал. Далее следует постепенно снижать этот дефицит бюджета, чтобы вернуться к политике снижения долгов", - настаивает Кухта.

На практике в проект бюджета на следующий год заложили очень большой дефицит, обращает внимание экономист.

"Чтобы вернуться к политике снижения долга, я думаю, этот бюджет надо пересматривать, надо где-то на четверть срезать этот дефицит бюджета. $10 млрд превращать где-то на $7 млрд. Желательно это делать в правительстве, - это безответственно было такой бюджет подать в парламент", - отмечает эксперт.

Он также выразил сомнение в том, что МВФ согласовал дефицит в размере 6% ВВП в проект бюджета на следующий год.