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Espreso.tvЭкономикаУкравтодор заявил о завершении ремонта более 2 тыс. км дорог с начала года

Укравтодор заявил о завершении ремонта более 2 тыс. км дорог с начала года

По информации Укравтодора, с начала 2020 года завершено ремонт более 2 тыс. км дорог из запланированных 4,2 тыс. км

Об этом пресс-служба Укравтодора сообщила в Facebook.

"В верхнем слое покрытия службы автомобильных дорог Укравтодора завершили обустройство 2022 км дорог, еще 800 км дорог выполнены в выравнивающем слое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что укладка верхнего слоя - финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт и нанесли 1-2 слоя дорожного покрытия. Отмечается, что это самые дорогие и самые трудные этапы работы текущего среднего и капитального ремонтов.

"Впереди нанесение разметки, обустройство обочин и остановок, установка дорожных знаков и барьерного ограждения. После этого проходит проверка качества работ и при отсутствии замечаний участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет", - добавили в Укравтодоре.

В пресс-службе также отметили, что по плану Укравтодора к концу года показатель отремонтированных дорог составит 4,2 тыс. км; работы ведутся по плану.

Так, в настоящее время работы уже проводятся на 4 тыс. км дорог государственного значения, на 70% из которых уже сделан выравнивающий слой.

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