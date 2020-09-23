У офицеров ВСУ отобрали оружие перед визитом Зеленского на военные учения, - СМИ

23 сентября, 2020, 16:49

Офицерам, которые должны были контактировать с президентом Владимиром Зеленским во время военных учений "Объединенные усилия-2020", приказали сдать свое оружие

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на военных, пожелавших не разглашать свои имена.

Сдать личное оружие приказали офицерам, которые будут так или иначе контактировать сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Херсонскую область, где проходят стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020".

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Об этом журналистам сообщили на условиях анонимности военнослужащие одной из частей, что участвует в учениях.

Военные отметили, что это подобный инцидент происходит впервые на их памяти.

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