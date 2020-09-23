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Espreso.tvОбществоТихановская объявила себя единственным лидером Беларуси

Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси


фото: reuters
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что она является единственным лидером, который был избран белорусским народом

Обращение Тихановской обнародовала ее пресс-служба в Telegram .

Также Тихановская отреагировала на инаугурацию Александра Лукашенко.

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела лишь к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию ", - заявила она.

По словам Тихановской, приказы Лукашенко силовым структурам более нелегитимные и не подлежат исполнению.

Она также добавила, что Европа поддерживает белорусский народ в требовании прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы.

"Они готовы оказать реальную помощь - существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим", - подчеркнула Тихановская.

Напомним, сегодня в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко. При этом о ней заранее не сообщалось.

В ходе инаугурации Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

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