Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси
Обращение Тихановской обнародовала ее пресс-служба в Telegram .
Также Тихановская отреагировала на инаугурацию Александра Лукашенко.
"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела лишь к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию ", - заявила она.
По словам Тихановской, приказы Лукашенко силовым структурам более нелегитимные и не подлежат исполнению.
Она также добавила, что Европа поддерживает белорусский народ в требовании прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы.
"Они готовы оказать реальную помощь - существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим", - подчеркнула Тихановская.
Напомним, сегодня в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко. При этом о ней заранее не сообщалось.
В ходе инаугурации Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".
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