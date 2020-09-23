Сутки в зоне ООС прошли без единого нарушения, - штаб

23 сентября, 2020, 07:39

Во вторник, 22 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"22 сентября по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Впрочем, зная коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины были готовы к адекватному реагированию на возможные вызовы", - говорится в сообщении.

С начала суток 23 сентября по состоянию на 7:00 нарушений режима тишины также не зафиксировано.

"На всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, никакой вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано", - отметили в штабе ООС.

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