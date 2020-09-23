Судам, которые строят "Северный поток-2", отказали в страховке из-за санкций

23 сентября, 2020, 12:08

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила, что судам, которые привлечены к строительству российского газопровода "Северный поток-2", не должны давать страховку

Также Ассоциация предупредила своих членов об опасности работы с оператором "Северного потока-2" из-за американских санкций, говорится в заявлении организации.

"Этим циркуляром выражается обеспокоенность по поводу позиции США по усилению санкционных положений о строительстве трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Турецкий поток". Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, которая имеет отношение к этим проектам", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что власти США работают над созданием коалиции против российского газопровода "Северный поток-2" .

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