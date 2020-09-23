Судам, которые строят "Северный поток-2", отказали в страховке из-за санкций
Также Ассоциация предупредила своих членов об опасности работы с оператором "Северного потока-2" из-за американских санкций, говорится в заявлении организации.
"Этим циркуляром выражается обеспокоенность по поводу позиции США по усилению санкционных положений о строительстве трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Турецкий поток". Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, которая имеет отношение к этим проектам", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина писало, что власти США работают над созданием коалиции против российского газопровода "Северный поток-2" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти