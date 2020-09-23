США ввели санкции против лиц, связанных с "поваром Путина" Пригожиным

23 сентября, 2020, 22:02

США объявили о введении санкций против ряда лиц и структур, связанных с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина"

Эти люди участвуют в кампании по усилению российского влияния в Центральноафриканской республике (ЦАР), передает Радио Свобода.

Министерство финансов США также объявило о мерах в отношении лиц, которые, как утверждается, непосредственно способствуют российской Федеральной службе безопасности (ФСБ), и тех, кто помогает внесенным в "черные списки" гражданам и организациям обходить американские санкции.

Новые санкции ввели против восьми человек, в том числе шесть россиян. Одновременно под ограничительные меры подпадают связанные с этими людьми компании в России, ЦАР и Финляндии.

Как отмечается в заявлении Министерства финансов США, эти меры продолжают усилия Вашингтона по привлечению к ответственности российских разведслужб за дестабилизирующие действия, такие как злонамеренная кибердеятельность и вмешательства в выборы.

Ранее США ввели санкции против самого Пригожина, а также структур, которые с ним связывают,