США ввели санкции против лиц, связанных с "поваром Путина" Пригожиным
Эти люди участвуют в кампании по усилению российского влияния в Центральноафриканской республике (ЦАР), передает Радио Свобода.
Министерство финансов США также объявило о мерах в отношении лиц, которые, как утверждается, непосредственно способствуют российской Федеральной службе безопасности (ФСБ), и тех, кто помогает внесенным в "черные списки" гражданам и организациям обходить американские санкции.
Новые санкции ввели против восьми человек, в том числе шесть россиян. Одновременно под ограничительные меры подпадают связанные с этими людьми компании в России, ЦАР и Финляндии.
Как отмечается в заявлении Министерства финансов США, эти меры продолжают усилия Вашингтона по привлечению к ответственности российских разведслужб за дестабилизирующие действия, такие как злонамеренная кибердеятельность и вмешательства в выборы.
- Ранее США ввели санкции против самого Пригожина, а также структур, которые с ним связывают,
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