Сбили случайным выстрелом: СМИ назвали причину падения русского истребителя Су-30

23 сентября, 2020, 17:19

Российский истребитель Су-30, который разбился во время учений в Тверской области, по предварительным данным мог быть сбит другим самолетом

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Самолет был случайно подбит истребителем Су-35, летевшим с ним в паре, во время учебно-тренировочного полета. Вместо того, чтобы сделать фотострильбу, Су-35 по неизвестной причине сделал реальный выстрел", - говорится в сообщении.

22 сентября истребитель Су-30 разбился в Тверской области России при осуществлении планового учебно-тренировочного полета.

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