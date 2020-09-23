С Россией исторически было немало контактов, которые "пришлось мучительно обрывать", - Зеленский
Об этом он рассказал словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny, передает пресс-служба ОП .
"С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война на Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось мучительно обрывать", - отметил Зеленский.
Он напомнил, что война в Донбассе унесла более 14 тыс. жизней.
"Говорить о нормализации - это накладывать штампы на сложные процессы. В данном случае - процесс переговоров по достижению мира. Только в этом году нам удалось установить реальный режим прекращения огня. Он продлился 42 дня, пока не произошли две серьезные провокации: в результате один наш военный погиб , двое были ранены ", - добавил Зеленский.
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