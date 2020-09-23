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Espreso.tvОбществоС Россией исторически было немало контактов, которые "пришлось мучительно обрывать", - Зеленский

С Россией исторически было немало контактов, которые "пришлось мучительно обрывать", - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Российской Федерацией "сложными"

Об этом он рассказал словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny, передает пресс-служба ОП .

"С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война на Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось мучительно обрывать", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что война в Донбассе унесла более 14 тыс. жизней.

"Говорить о нормализации - это накладывать штампы на сложные процессы. В данном случае - процесс переговоров по достижению мира. Только в этом году нам удалось установить реальный режим прекращения огня. Он продлился 42 дня, пока не произошли две серьезные провокации: в результате один наш военный погиб , двое были ранены ", - добавил Зеленский.

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Источник: https://censor.net/ua/n3220822

Источник: https://censor.net/ua/n3220822 ,

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