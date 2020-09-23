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Espreso.tvОбществоРоссийский суд обязал администрацию тюрьмы передать лекарства крымскому политзаключенному Приходько

Российский суд обязал администрацию тюрьмы передать лекарства крымскому политзаключенному Приходько


фото: Кримська правозахисна група
Российский суд удовлетворил жалобу адвоката политзаключенного Приходько Шейхмамбетова, одновременно отклонив другую о нарушении прав человека в СИЗО

Об этом сообщает "Крымская Солидарность" в Facebook.

Во время заседания Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону по делу украинского активиста из Крыма Олега Приходько адвокат Назим Шейхмамбетов ходатайствовал о передаче подсудимому в следственный изолятор посылки с медикаментами от родных.

Шейхмамбетов в суде рассказал, что крымчанин страдает заболеваниями мочеполовой системы, а лекарства, отправленные ему женой, переданы не были, несмотря на то что он имеет право на посылки и оказание медицинской помощи.

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Суд удовлетворил ходатайство адвоката по доставке медикаментов. В то же время, как отметили в "Крымской Солидарности", суд отказал в ходатайстве о нарушении прав человека в СИЗО "как таком, что не имеет отношения к данному уголовному разбирательству".

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