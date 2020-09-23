Российский фрегат столкнулся с гражданским судном у берегов Дании

23 сентября, 2020, 14:20

Российский фрегат и гражданское торговое судно Ice Rose столкнулись у берегов Дании

Об этом сообщают Вооруженные силы Дании.

Название российского фрегата на называется.

Как сообщает датское издание DR со ссылкой на дежурного офицера оперативного центра ВС Дании, инцидент произошел в проливе между Данией и Швецией в районе Эресунского моста.

Спасательной операцией занимается датская сторона, а Швеция направила вертолет и другую технику на помощь.

Причина столкновения пока не называется. До выяснения обстоятельств торговое судно задержано.

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