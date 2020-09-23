Раде рекомендовали принять проект закона о регулировании стоимости интернета
Об этом сообщило информационное управление Верховной Рады.
Согласно сообщению, профильный комитет рассмотрел 970 поправок к проекту закона и рекомендовал его принятие во втором чтении.
Проектом закона, среди прочего, определяется правовая основа деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливаются полномочия государства по управлению и регулированию в этой сфере.
Документ определяет, в частности, правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг. Он предусматривает установление исключительного перечня требований к участникам рынка; введение консультаций с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы; установление процедуры подачи документов в регуляторный орган в электронном виде; совершенствование контроля в сфере электронных коммуникаций для предупреждения правонарушений и снижения потенциального давления на субъектов хозяйствования, уменьшение количества проверок этих субъектов на их территории и тому подобное.
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