"В связи с праздником": белорусов после инаугурации Лукашенко отпустили пораньше с работы и учебы, - СМИ

23 сентября, 2020, 18:59

Десятки белорусов начали сообщать, что их сегодня, 23 сентября, в день инаугурации Александра Лукашенко, отпустили с работы и учебы раньше, чем обычно

Об этом сообщает TUT.BY .

Отмечается, белорусы начали массово сообщать о раннем окончании рабочего дня 23 сентября. Большинство из них проживает в Минске.

О выходном дне 23 сентября для своих сотрудников объявил основатель и CEO Rozum Robotics Виктор Хаменок.

"Коллеги, в связи с праздничным событием - инаугурацией Лукашенко - 23 сентября (сегодня) в компании "Разум Роботикс" объявляется нерабочим днем ", - написал он в Facebook.

Также некоторые организации сократили рабочий день. Большинство из них находится в Минске.

По сообщениям белорусов в редакцию, раньше работу закончили в некоторых IT-компаниях, на производствах, в торговых объектах, госучреждениях и судах.

"У меня была запись сегодня на вечер в центр электронных услуг - только что позвонили и сказали, что сегодня больше работать не будут по "техническим причинам", - отмечает жительница Беларуси.

Так, объявили короткий рабочий день в БПС-Ощадбанка. Офис банка на бульваре Мулявина в Минске, работал до 16.00, отметила HR-служба компании своим сотрудникам.

Сообщается, известно, что некоторые вузы отменили вечерние пары. Одни студенты сообщают об изменениях в расписании, другие - о временном переходе на "дистанционку".

Также сотрудников гомельского офиса компании "Андерсен" сегодня раньше отпустили домой.

"Также на всех проектах мы предупредили команды, что у нас завтра может отсутствовать интернет", - сообщили работники организации.

23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

После инаугурации Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .

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