"Срочные консультации": Кулеба заявил, что Украина вскоре определит для себя статус Лукашенко
23 сентября, 2020, 15:17
Власть Украины проведет срочные консультации после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина .
"Инаугурация была тайная. Ни один иностранный посол не был приглашен. Поэтому в оценке инаугурации и политического статуса Лукашенко мы будем проводить срочные совещания и консультации, чтобы определить нашу позицию", - заявил Кулеба.
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- 23 сентября министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .
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