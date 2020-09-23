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Espreso.tvОбщество"Срочные консультации": Кулеба заявил, что Украина вскоре определит для себя статус Лукашенко

"Срочные консультации": Кулеба заявил, что Украина вскоре определит для себя статус Лукашенко


фото: ukrinform
Власть Украины проведет срочные консультации после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина .

"Инаугурация была тайная. Ни один иностранный посол не был приглашен. Поэтому в оценке инаугурации и политического статуса Лукашенко мы будем проводить срочные совещания и консультации, чтобы определить нашу позицию", - заявил Кулеба.

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  • 23 сентября министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .

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