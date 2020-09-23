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Espreso.tvСпорт"Шахтер" выдал худший старт сезона за последние 12 лет

"Шахтер" выдал худший старт сезона за последние 12 лет


фото: shakhtar.com
После 3-х стартовых матчей "Шахтер" занимает шестую строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В активе команды Луиша Каштру лишь 5 очков. Это худший старт сезона для "горняков", начиная с сезона 2008/09. Тогда "Шахтер" под руководством Мирчи Луческу набрал 4 зачетных балла за первые 3 тура УПЛ.

В прошлом сезоне "Шахтер" занял первое место в чемпионате Украины и вышел в полуфинал Лиги Европы.

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