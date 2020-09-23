"Шахтер" выдал худший старт сезона за последние 12 лет

23 сентября, 2020, 21:20

После 3-х стартовых матчей "Шахтер" занимает шестую строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В активе команды Луиша Каштру лишь 5 очков. Это худший старт сезона для "горняков", начиная с сезона 2008/09. Тогда "Шахтер" под руководством Мирчи Луческу набрал 4 зачетных балла за первые 3 тура УПЛ.

В прошлом сезоне "Шахтер" занял первое место в чемпионате Украины и вышел в полуфинал Лиги Европы.

23 сентября в перенесенном матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" сыграл вничью с львовским "Рухом" .