"Шахтер" выдал худший старт сезона за последние 12 лет
23 сентября, 2020, 21:20
После 3-х стартовых матчей "Шахтер" занимает шестую строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В активе команды Луиша Каштру лишь 5 очков. Это худший старт сезона для "горняков", начиная с сезона 2008/09. Тогда "Шахтер" под руководством Мирчи Луческу набрал 4 зачетных балла за первые 3 тура УПЛ.
В прошлом сезоне "Шахтер" занял первое место в чемпионате Украины и вышел в полуфинал Лиги Европы.
- 23 сентября в перенесенном матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" сыграл вничью с львовским "Рухом" .
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