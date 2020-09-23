"Саша, уходи": В Киеве прошла акция под посольством Беларуси против инаугурации Лукашенко
23 сентября, 2020, 21:38
В Киеве белорусы, выехавшие из страны, собрались у посольства родины, чтобы выразить протест против инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .
Участники акции скандировали "Да здравствует Беларусь", "Саша, уходи!", "Пошел вон ты и твой ОМОН", "Как дела?", "Мы не народец".
Протестующие устроили флешмоб, во время которого они короновали своих собак, но перед этим провели перекличку - пришли на торжественную церемонию "наркоманы, овцы, проститутки и алкоголики".
Акция продолжалась более часа. Все это время посольство охраняли в усиленном режиме.
- 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.
- После инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .
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