"Саша, уходи": В Киеве прошла акция под посольством Беларуси против инаугурации Лукашенко

23 сентября, 2020, 21:38

В Киеве белорусы, выехавшие из страны, собрались у посольства родины, чтобы выразить протест против инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .

Участники акции скандировали "Да здравствует Беларусь", "Саша, уходи!", "Пошел вон ты и твой ОМОН", "Как дела?", "Мы не народец".

Протестующие устроили флешмоб, во время которого они короновали своих собак, но перед этим провели перекличку - пришли на торжественную церемонию "наркоманы, овцы, проститутки и алкоголики".

Акция продолжалась более часа. Все это время посольство охраняли в усиленном режиме.

23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

После инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .