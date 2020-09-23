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Espreso.tvОбщество"Остановили эту дрянь": Лукашенко поблагодарил силовиков за разгон протестующих в Минске

"Остановили эту дрянь": Лукашенко поблагодарил силовиков за разгон протестующих в Минске


фото: reuters
По госТВ Беларуси показали, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко благодарит силовиков за то, что они "остановили эту дрянь" в Минске

Фрагмент выступления Лукашенко перед силовиками показали по гостелеканалу "Беларусь-1".

"Вы - представители всех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных ... Минск ... эту дрянь ... Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть", - заявил Лукашенко .

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