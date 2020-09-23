"Остановили эту дрянь": Лукашенко поблагодарил силовиков за разгон протестующих в Минске

23 сентября, 2020, 18:02

По госТВ Беларуси показали, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко благодарит силовиков за то, что они "остановили эту дрянь" в Минске

Фрагмент выступления Лукашенко перед силовиками показали по гостелеканалу "Беларусь-1".

"Вы - представители всех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных ... Минск ... эту дрянь ... Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть", - заявил Лукашенко .

Лукашенко поблагодарил силовиков за то, что они «остановили на наших чистых, уютных города Минска эту дрянь» pic.twitter.com/uiLz8sxgdB - МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 23, 2020

23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".

Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.