"Остановили эту дрянь": Лукашенко поблагодарил силовиков за разгон протестующих в Минске
23 сентября, 2020, 18:02
По госТВ Беларуси показали, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко благодарит силовиков за то, что они "остановили эту дрянь" в Минске
Фрагмент выступления Лукашенко перед силовиками показали по гостелеканалу "Беларусь-1".
"Вы - представители всех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных ... Минск ... эту дрянь ... Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть", - заявил Лукашенко .
Лукашенко поблагодарил силовиков за то, что они «остановили на наших чистых, уютных города Минска эту дрянь» pic.twitter.com/uiLz8sxgdB- МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 23, 2020
- 23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".
- Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .
- Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.
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