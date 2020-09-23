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Espreso.tvЭкономика"Не соответствует Конституции Украины": Ассоциация городов Украины призывает Раду отклонить закон "О столице"

"Не соответствует Конституции Украины": Ассоциация городов Украины призывает Раду отклонить закон "О столице"


фото: 5.ua
Ассоциация городов Украины (АГУ) обратилась в Верховную Раду с просьбой не поддерживать проект закона "О городе Киеве - столице Украины", поскольку он противоречит ряду статей Конституции

Об этом сообщила пресс-служба АГУ.

"Ассоциация городов Украины обратилась к главе парламента, председателям депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать проект Закона Украины "О городе Киеве - столице Украины" №2143-3 от 24.09.2019", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что законопроект, который существенно изменяет правовой статус органов местного самоуправления, выносится на рассмотрение меньше чем за месяц до очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского главы.

"Это противоречит общеевропейской практике. Особенно критично введение в статье 24 дополнительных ограничений для депутатов Киевского городского совета уже после выдвижения кандидатов политическими силами", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по информации АГУ, законопроект не соответствует ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 133 и ч. 2 ст. 140 Конституции Украины, поскольку вводит для органов местного самоуправления Киева правила, которые существенно отличаются от общих, действующих для других органов местного самоуправления.

При этом в ассоциации отметили, что Конституция предусматривает для Киева четкий перечень случаев, когда его правовой статус может отличаться от правового статуса других городов.

"Это вопрос административно-территориального устройства, особенности столицы, а также особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления, вытекающих из предыдущих двух обстоятельств. Зато законопроект значительно выходит за эти пределы. Это создает опасный прецедент введения существенных различий для отдельной административно-территориальной единицы вопреки унитарному статусу Украины, а также создает многочисленные коллизии в законодательстве", - подчеркнули в ассоциации.

Кроме того, добавили в пресс-службе, законопроект не учел отечественную и зарубежную критику. Отмечается, что было отклонено предложение Совета Европы в проведении консультаций между всеми заинтересованными сторонами.

  • Напомним, 15 июля стало известно, что Верховной Раде рекомендуют принять закон "О столице", который разделяет полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации.
  • Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект "О столице" планируют рассмотреть в Верховной Раде до местных выборов.

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