"Есть разные форматы": Зеленский рассказал об общении с Путиным

23 сентября, 2020, 16:35

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас есть различные форматы общения с Президентом Путиным - это и Нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим направления. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы", - отметил Зеленский.

В качестве примера он привел достижения договоренности в декабре о транзите российского газа через территорию Украины, что, по словам Зеленского, гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента.

"Разговаривал с Путиным и 26 июля - накануне установления режима прекращения огня на востоке. И мы имеем самый длинный режим "тишины". Коммуникация с Президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - рассказал Зеленский.

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