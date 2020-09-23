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Espreso.tvОбщество"Досадная ошибка истории": в Координационном совете сравнили инаугурацию Лукашенко с воровской сходкой

"Досадная ошибка истории": в Координационном совете сравнили инаугурацию Лукашенко с воровской сходкой


фото: theworldnews
В Координационном совете белорусской оппозиции сравнили тайную инаугурацию Александра Лукашенко со сходкой криминалитета для "коронации" вора в законе

Такую аналогию провел член президиума КС Павел Латушко, сообщает оппозиционный Телеграмм канал NEXTA.

"Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Бывший президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно привезенных чиновников. Где радостные граждане? Где дипломатический корпус?" - прокомментировал он церемонию, которая прошла во Дворце Независимости в Минске.

По словам оппозиционера, у Лукашенко был шанс уйти с поста президента достойно, однако он им не воспользовался.

"Все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси, и кучки бюрократов. для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира ", - добавил Латушко.

Ранее сообщалось, что 23 сентября государственные СМИ Беларуси заявили о вступлении Лукашенко на пост президента страны.  

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