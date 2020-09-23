"Была поставлена перед жестким выбором": стало известно, чем угрожали Тихановской в кабинете главы ЦИК Беларуси

23 сентября, 2020, 11:32

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь из-за угроз

Об этом рассказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в интервью на ютьюб-канале "И грянул Грэм".

"Совершенно очевидно, что она поехала не одна, она была поставлена ​​перед очень жестким выбором. Этот выбор включал: или ее дети будут расти сиротами, или она оставит страну... Мне, например, достаточно, чтобы понимать ее поступок, и ни в коем случае за это не осуждать", - сказала Красулина.

По ее словам, Тихановская о ситуации по-прежнему не рассказывает.

Вместе с тем Красулина подтвердила намерение лидера оппозиции вернуться в Беларусь, но точных сроков не упоминала.

Как сообщалось, через несколько дней после президентских выборов Светлана Тихановская пришла на прием в здание Центральной избирательной комиссии, где она долгое время находилась одна, без адвоката и коллег. После этого стало известно, что Тихановская вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

Также в Сети было опубликовано ее видеообращение к белорусам, в котором Тихановская призвала соотечественников не выходить на протесты и уважать закон. Текст Тихановская, вероятно, зачитывала из здания ЦИК с листа и под давлением.

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