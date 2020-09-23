"Барселона" продала за 30 млн евро футболиста английскому клубу

23 сентября, 2020, 15:51

Португальский защитник Нельсон Самеду перешел за 30 млн евро с испанской "Барселоны" в английский "Вулверхэмптон"

Об этом сообщает официальный сайт "Вулверхэмптон" .

Нелсон Семеду заключил с английским клубом контракт до 2023 года с возможность продления соглашения еще на два сезона.

"Барселона" получит за португальца 30 млн евро, еще 10 млн евро каталонцы могут заработать в виде бонусов.

26-летний Нельсон Семеду выступал за "Барселону" три года. В прошлом сезоне португалец сыграл 42 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Также защитник выступал за португальскую "Бенфику".

В активе правого защитника 14 матчей за сборную Португалии, с которой он в 2019 году стал победителем Лиги наций.

Last night at Molineux ...



pic.twitter.com/Iudr99aLXd - Wolves (@Wolves) September 23, 2020

Напомним, 22 сентября итальянский "Интер" объявил о трансфере чилийского полузащитника испанской "Барселоны" Артуро Видаля.

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