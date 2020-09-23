 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Барселона" продала за 30 млн евро футболиста английскому клубу

"Барселона" продала за 30 млн евро футболиста английскому клубу


фото: Getty Images
Португальский защитник Нельсон Самеду перешел за 30 млн евро с испанской "Барселоны" в английский "Вулверхэмптон"

Об этом сообщает официальный сайт "Вулверхэмптон" .

Нелсон Семеду заключил с английским клубом контракт до 2023 года с возможность продления соглашения еще на два сезона.

"Барселона" получит за португальца 30 млн евро, еще 10 млн евро каталонцы могут заработать в виде бонусов.

26-летний Нельсон Семеду выступал за "Барселону" три года. В прошлом сезоне португалец сыграл 42 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Также защитник выступал за португальскую "Бенфику".

В активе правого защитника 14 матчей за сборную Португалии, с которой он в 2019 году стал победителем Лиги наций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать