"Барселона" продала за 30 млн евро футболиста английскому клубу
Об этом сообщает официальный сайт "Вулверхэмптон" .
Нелсон Семеду заключил с английским клубом контракт до 2023 года с возможность продления соглашения еще на два сезона.
"Барселона" получит за португальца 30 млн евро, еще 10 млн евро каталонцы могут заработать в виде бонусов.
26-летний Нельсон Семеду выступал за "Барселону" три года. В прошлом сезоне португалец сыграл 42 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
Также защитник выступал за португальскую "Бенфику".
В активе правого защитника 14 матчей за сборную Португалии, с которой он в 2019 году стал победителем Лиги наций.
Last night at Molineux ...- Wolves (@Wolves) September 23, 2020
pic.twitter.com/Iudr99aLXd
- Напомним, 22 сентября итальянский "Интер" объявил о трансфере чилийского полузащитника испанской "Барселоны" Артуро Видаля.
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