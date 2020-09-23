Путин заявил Макрону, что Навальный мог отравить себя сам. Оппозиционер прокомментировал эту "версию"

23 сентября, 2020, 09:48

Умереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причиной смерти "пожил достаточно" - вот конечная цель моего хитрого плана ", - пошутил политик

Об этом российский оппозиционер Алексей Навальный написал в Facebook.

"Владимир Путин сообщил французскому коллеге: "Навальный мог сам проглотить яд". Хорошая версия. Считаю, заслуживает пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, чтобы, если Минздрав будет настаивать, чтобы меня отвезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли этого сделать", - прокомментировал Алексей Навальный.

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"Умереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причиной смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - добавил он.

Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".

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